Più di una segnalazione al giorno nei primi 18 mesi di ProntoSindaco

CASALE – Il servizio ProntoSindaco, ideato dal comune di Casale, compie un anno e mezzo e i dati dimostrano l’apprezzamento dei monferrini: in media è stato registrato, infatti, più di un messaggio al giorno (festivi compresi), con picchi molto elevati soprattutto durante il primo lockdown.

«La scelta di puntare sui servizi online si è dimostrata vincente – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi - e sono certo che il servizio non solo manterrà questi risultati, ma li incrementerà con il passare degli anni».

La piattaforma permette di scegliere quale canale utilizzare per inviare al Comune suggerimenti, segnalazioni e reclami: la web app, appunto, raggiungibile dal sito www.prontosindaco.com, il form presente sulla pagina del sito del Comune, l’indirizzo e-mail prontosindaco@comune.casale-monferrato.al.it o i numeri telefonici 800 516166 e 0142 444339.

E nei mesi l’offerta è aumentata: all’interno della versione WebApp, per esempio, sono attivi due pulsanti che rimandano alle news e alle domande frequenti sul Covid, oltre ad essere presente il bottone per entrare, tutti i venerdì dalle ore 14 alle ore 20, nella stanza virtuale per parlare direttamente con il sindaco Riboldi.

Ma nell’ultimo anno e mezzo si è arricchita anche l’offerta disponibile ai cittadini per rimanere sempre informati su quanto succede in Comune e in Città. Accanto al sito ufficiale e alle pagine Facebook sono stati infatti aperti nuovi profili su Instagram (citta_casalemonferrato) e Twitter (@cittacasalemonf). Sul canale Telegram, quasi quotidianamente, è possibile trovare le ultime notizie e le novità del Comune al quale è possibile accedere cercando nel social network Città di Casale Monferrato.