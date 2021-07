Valenza: domani c'è il maxischermo all'Arena Carducci

VALENZA - Domenica a Valenza si potrà seguire la finale del Campionato Europeo di calcio Italia – Inghilterra sul maxischermo che verrà installato all’Arena Carducci. L’ingresso, a partire dalle ore 19.30, sarà contingentato fino alla concorrenza dei posti disponibili, nei limiti delle norme sull’emergenza da Covid-19.

Lo schermo in un primo tempo era stato previsto in piazza Gramsci, ma la non possibilità di garantire condizioni di ordine pubblico in linea con l’attuale normativa a contrasto degli assembramenti per via della situazione sanitaria, ha portato l’Amministrazione Comunale a decidere lo spostamento. L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini valenzani a seguire la finale e, anche in caso di vittoria, a rispettare sempre le norme finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19 e mantenere in ogni caso un comportamento educato e corretto.