Altare dei Centauri e Santo Rosario per i defunti

Il 2021 porta con sé cambiamenti e adeguamenti al classico motoraduno, appuntamento fisso del luglio di Castellazzo e Alessandria. Ma questo non ferma i motociclisti di tutto il mondo nell’appello alla loro Santa Patrona. Il programma di quest’anno parte lunedì 5 per concludersi domenica 11 luglio, in un mix di appuntamenti live e in streaming che avranno il loro culmine sabato 10 alle 19, quando sull’altare verrà posta una teca, contenente una moto e alcuni caschi, dedicata ai centauri defunti e domenica 11 luglio alle ore 10 con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro vescovo, monsignor Guido Gallese.

Tutti i dettagli su: https://diocesialessandria.it/centauri2021/