L'Italia è campione d'Europa, i festeggiamenti per le vie e le piazze di Casale

CASALE - Dopo Facchetti, Zoff e Riva tocca a Donnarumma, Chiellini e Bonucci. L'Italia dopo 53 anni torna sul tetto d'Europa aggiudicandosi il campionato europeo di calcio. Anche a Casale, come in molte città italiane, la gioia è incontenibile. A centinaia, in particolare giovani e giovanissimi, si sono riversati per le strade e per le piazze. Protagoniste dei caroselli e di qualche scena decisamente sopra le righe la zona di piazza Castello e quella di piazza Dante, con anche qualche bagno nella fontana.

I festeggiamenti, con poco rispetto del distanziamento e un ancor più raro ricorso alle mascherine, sono proseguiti per ore.