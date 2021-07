Donnarumma para, e ad Acqui inizia la festa...

ACQUI TERME - A partire dalla tarda serata di ieri e fino a notte fonda anche Acqui Terme, come tutte le città d'Italia, ha festeggiato il trionfo degli Azzurri di Roberto Mancini nella finale del campionato europeo vinta ai rigori contro l'Inghilterra. Nell'area verde degli Archi Romani - per l'occasione "colorati" di bianco, rosso e verde - dalle 21 sul maxischermo allestito dal Comune sono state trasmesse in diretta le immagini della partita. Quasi tutti occupati i 400 posti a sedere disponibili. Le tante persone presenti hanno assistito all'incontro rispettando le distanze, ognuna al proprio posto in trepidante attesa del fischio finale. Dopo il rigore decisivo parato a Saka da Donnarumma nelle arterie e nelle piazze cittadine sono partiti i caroselli e i festeggiamenti con tanto di fumogeni e fuochi d'artificio tricolore. Nel comprensibile e irrefrenabile entusiasmo generale fortunatamente non sembra si siano registrati episodi spiacevoli o danneggiamenti.