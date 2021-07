La scuola 'Bella' e le sperimentazioni in Braille

ACQUI TERME - Laboratori creativi per gli alunni della Scuola media 'Bella'. Oggetto di studio la stampante 3D e i diversi usi. «Abbiamo finito una stampa bicolore, stampato un paio di anelli bellissimi e iniziato un progetto ambizioso, inclusivo e anche divertente – informano - Perché non stampare in due colori le insegne delle singole classi di strumento? E perché non aggiungere la stessa scritta anche in braille?».

Ispirazione nata da una riflessione: «Le stampanti braille sono molto costose e non sempre disponibili, soprattutto a casa. Abbiamo quindi imparato subito a scrivere e a stampare in questo linguaggio magico, con una spesa irrisoria, pochi centesimi di materiale». Plauso ai ragazzi; acquisita una competenze hanno pensato di impiegarla per aiutare il prossimo.