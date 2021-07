Squillo JBM, c’è la firma di Williams

CASALE MONFERRATO – La Novipiù JB Monferrato apre alla grande il suo mercato Usa con la firma dell’esterno Pendarvis “Penny” Williams. L’ex Agrigento e Virtus Bologna (ultima stagione in A2 a Chieti) è la nuova guardia della squadra di Andrea Valentini. Esperto (31 anni), di taglia (198 cm), Williams è un giocatore di sistema capace di giocare per la squadra e che, grazie ad altezza ed atletismo può ricoprire i ruoli dall’1 al 3. Il prodotto di Norfolk State University si dice “molto emozionato dall’opportunità di giocare a Casale Monferrato”, mentre da parte sua il general manager Giacomo Carrera è convinto che il giocatore “con le sue caratteristiche sarà di grande aiuto alla squadra per crescere durante l’anno”.

