Valenzana Mado riparte da Flavio Tonetto

VALENZA - Flavio Tonetto torna nel calcio dilettantistico regionale dalla porta principale. Quella della Valenzana Mado: dopo alcune settimane di confronto e di verifiche, poche ore fa la firma. Tonetto, ex giocatore dei Grigi e imprenditore nel settore dell'abbigliamento, ha lasciato la presidenza del Derthona nel 2014. Successivamente ha legato il suo nome alla BonbonAsca, nell'anno della promozione, e poi alla BonbonLu.

Ora supera la 'Colla' e si insedia a Valenza. "La presidenza, fino al passaggio delle quote, resta a don Abele Belloli. Io sarò vicepresidente, insieme a Fabrizio Scalzi, nel consiglio anche Antonio Dini. Ho trovato - sottolinea Tonetto - una società sanissima. Mi occuperò di prima squadra e settore giovanile. Abbiamo accelerato, perché entro il 15 c'è da depositare iscrizione e organigramma".

Tonetto si è preso un paio di giorni per scegliere l'allenatore: in pole position c'è Andrea Icardi, ex giocatore del Milan, già al Derthona, e rientrato dall'esperienza in Australia, gli altri due profili sono Roberto Scarnecchia, se deciderà di lasciare i fornelli, e Luca Pellegrini, accostato anche al Casale, dove, però, la situazione societaria non è ben definita.

Possibile il coinvolgimento anche di José Altafini, consulente di Tonetto per le scelte di mercato.