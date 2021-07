Dopo Bravissima arriva Miss Italia: a Novi la finale regionale

NOVI LIGURE — Dopo Bravissima arriva anche Miss Italia: è in programma a Novi Ligure infatti la finale regionale del celebre concorso di bellezza. La data è già stata fissata – sabato 3 settembre – così come la location – la piazza delle corriere in via Pietro Isola. Da definire rimane solamente l’orario. Nel corso della serata tra l’altro sarà eletta anche Miss Novi Ligure.

La comunicazione ufficiale è arrivata oggi, da parte della New Season Agency di Lucio Vito Buonfine, agente esclusivista del concorso per il Piemonte e la Valle d’Aosta. A occuparsi dell’organizzazione sarà Giuseppe Sebastiano Reale in collaborazione con Giovanni “Vanja” Lasagna e Pietro Matteo Gallo, reduci dal successo ottenuto con il talent show di Valerio Merola.

«Si stanno definendo gli sponsor che forniranno il loro importante supporto per coprire le spese dell’iniziativa, ma alcune realtà produttive e commerciali hanno già aderito – spiega Gallo – È stato anche richiesto il patrocinio della Regione».

Per le ragazze che volessero partecipare alle selezioni, è necessario iscriversi sul sito ufficiale di Miss Italia.