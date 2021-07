Gruppo Damiani: ecco le nuove nomine

VALENZA – Il Gruppo Damiani, storico marchio della gioielleria valenzana, ha nominato nuove figure manageriali con l’obiettivo di accelerare il processo di crescita a livello internazionale. Carlo Longagnani è stato nominato vice presidente; il manager, che ha conseguito la laurea in Economia e Commercio e la laurea in Scienza della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha iniziato la carriera nella Guardia di Finanza diventando Comandante del Nucleo Polizia Tributaria e Ufficiale presso l’Ufficio Operazioni del Comando Generale. È nel Gruppo Damiani dal 1990 dove ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità.

Giancarlo Baldassarre invece è stato nominato Wholesale Director del brand Damiani per il mercato italiano. Al conseguimento della Laurea in Ingegneria Gestionale, ha intrapreso la carriera all’interno del settore Cosmesi per aziende internazionali quali Sephora, dove si occupa della gestione e dello sviluppo del canale distributivo diretto per il mercato italiano. Entra poi in L’Oréal prendendo in carico lo sviluppo di business per diversi brand della divisione lusso tra i quali Armani Beauty. Nell’ultimo periodo ha ricoperto il ruolo di Sales Manager per L’Oréal Luxe, gestendo la distribuzione presso catene internazionali e Department Stores.

Tra i volti nuovi, Fabrizio Giaccon è entrato in Damiani International assumendo la responsabilità delle Vendite Wholesale per l’Europa Occidentale ed il Nord America. In passato ha già collaborato con Damiani nel campo delle vendite internazionali, e vanta una ventennale esperienza in ambito Sales & Marketing nel settore del lusso. Ha lavorato in colossi internazionali come LVMH e Swatch Group dove ha ricoperto in ultimo la posizione di Brand General Manager Longines Italia.

Eva Majidi infine è stata nominata International Wholesale Director del brand Venini. Al termine del periodo di studi in Scienze Politiche, la manager ha sviluppato tutto il suo percorso professionale nel settore cristalleria e articoli per la casa, presso aziende quali Lalique e Zucchi ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’area Business and Sales.