Allerta gialla: temporali in arrivo

TORTONA - Le previsioni avevano indotto al prudenziale rinvio della serata di Arena Derthona, ma poi si era rivelato un falso allarme con un breve scroscio di pioggia solo a tarda sera. L'allerta gialla, però, è stata prolungata anche per tutta la giornata di oggi, mercoledì 14 luglio e ora che viene sera il fronte temporalesco si sta avvicinando sempre più alla città.

L’allerta gialla viene diramata in caso di piogge molto intense, localmente pericolose: tendenzialmente si sconsigliano alcune attività all’aperto per potenziali situazioni di criticità. Non si escludono l’innalzamento dei corsi d’acqua e piccole frane.