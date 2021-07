"Ecce Lupo": il predatore va sul banco degli imputati (ma solo a teatro)

CAPANNE DI MARCAROLO (BOSIO) — Il titolo è “Ecce Lupo”. È lo spettacolo dedicato al lupo che andrà in scena domenica 18 luglio alle 16.30 all’Ecomuseo di Cascina Moglioni a Capanne di Marcarolo.

Sul palco ci sarà Davide Fabbrocino, attore residente a Gavi che ha fatto parte del laboratorio artistico di Zelig, specializzato nella stand up comedy, monologhi comici senza censure in cui l’artista si esibisce "in piedi”, mentre per il teatro, nei suoi spettacoli tratta spesso temi legati all'ambiente, al lavoro, alla storia, all'amore, alle diversità.

Con lo spettacolo “Ecce lupo” affronta la questione del ritorno del predatore in modo appropriato e documentato con un approccio artistico divertente, coinvolgendo il pubblico in una riflessione che parte dal lupo per arrivare al rapporto tra uomo e natura.

Il palco sarà un’aula di tribunale dove dovrà essere giudicato un allevatore, accusato di aver avvelenato un lupo, dopo aver subito l’ennesimo attacco al bestiame. Il pubblico sarà coinvolto in qualità di giuria popolare e dovrà esprimersi sulla sua innocenza o colpevolezza. Con un linguaggio che alterna il sarcasmo all’invettiva fino alla confessione intimistica, si susseguiranno le appassionate e contrastanti deposizioni dell’accusato e dei testimoni: un biologo, un cacciatore, un attivista anti-caccia e altri due a sorpresa. Le domande con le quali gli spettatori-giudici si dovranno confrontare diventeranno sempre più incalzanti e sorprendenti, fino ad arrivare al cuore del rapporto tra gli umani e gli altri esseri viventi.

Lo spettacolo è stato scritto da Giuseppe Della Misericordia, autore pluripremiato di testi teatrali portati in scena da numerose compagnie in tutta Italia e all’estero. La regia è di Andrea Robbiano, noto attore e regista del Teatro del Rimbombo di Novi Ligure, formato alla Scuola Teatrale Quelli di Grock di Milano.

Al termine dell’esibizione ci sarà un ampio spazio per le domande del pubblico. A rispondere Fabbrocino, Robbiano e Della Misericordia per le curiosità legate ai personaggi e sulle tematiche affrontate nello spettacolo; sugli aspetti scientifici relativi all’ecologia e alla gestione del lupo risponderà invece un guardiaparco delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese.

Info e prenotazioni: Davide Fabbrocino cell. 328 2795782; d.fabbrocino@hotmail.it.