Gramsci e la nascita del Partito Comunista, convegno in biblioteca

NOVI LIGURE — Si intitola "Gramsci e la nascita del Partito Comunista d'Italia" il convegno che si terrà questo pomeriggio in biblioteca a Novi Ligure (via Marconi 66). La conferenza, organizzata in occasione dei cento anni della fondazione del PcdI, avvenuta a Livorno nel 1921, vedrà la partecipazione di Gianni Malfettani, segretario della sezione Anpi novese, di Mario Caprini del centro di documentazione Logos e di Claudio Ciarlo della casa editrice Nuvole. Introduce l'assessore alla Cultura Andrea Sisti. L'appuntamento è alle 17.30.