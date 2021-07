Il Touring Club Italiano premia Trisobbio con la Bandiera arancione

TRISOBBIO - C'è anche Trisobbio fra le undici new entry che vanno ad aggiungersi alle altre 251 "Bandiere arancioni" (del triennio 2021-2023) assegnate dal Touring Club Italiano già presenti in tutta la Penisola. Questa mattina l'associazione che si occupa di promozione turistica sull'intero territorio italiano ha confermato che anche i comuni di Canelli, Castagnole delle Lanze, Revello, Rosignano Monferrato, Susa e Trisobbio in Piemonte, Badalucco e Vallebona in Liguria, Ponti sul Mincio in Lombardia, Nocera Umbra in Umbria e Subiaco nel Lazio entrano a far parte dell'importante circuito nazionale. Ora anche il centro amministrato dal sindaco Marco Comaschi proverà ad ottenere i benefici, soprattutto sul fronte turistico, che porta questo prestigioso riconoscimento.