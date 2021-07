Casale nelle tue mani: i fondi del 5x1000 andranno alle mamme in difficoltà

CASALE - I quasi 600 mila euro raccolti durante i primi mesi di pandemia e gli oltre 22mila euro donati dai casalesi tramite il 5x1000 hanno dimostrato la generosità dei monferrini Un risultato che ha fatto balzare Casale la 55° città italiana e la 15° tra quelle non capoluogo di provincia: «La campagna Casale nelle tue mani per donare il 5x1000 ha avuto un ottimo successo e siamo certi che anche per il 2021 le sottoscrizioni confermeranno il risultato ottenuto» spiegano il sindaco Federico Riboldi e il suo vice Emanuele Capra.

«I fondi donati – continuano – devono essere destinati alle attività sociali del Comune e noi abbiamo deciso che le somme raccolte, e quelle che raccoglieremo nei prossimi anni, andranno prioritariamente a progetti per le mamme in difficoltà».

Per donare il 5x1000 è sufficiente apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di Residenza” presente nel modello per la denuncia dei redditi: 730 o Unico PF, oppure CU (Certificazione Unica) per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione. La scelta di destinazione del 5x1000, del 2x1000 e dell'8x1000 non sono alternative tra loro, quindi si potranno sottoscrivere anche tutti e tre i riquadri e, soprattutto, non hanno nessun costo.