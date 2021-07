JBM, Alvise Sarto adesso è rossoblù

CASALE MONFERRATO - Alvise Sarto è ufficialmente un giocatore della JB Monferrato. Il forte prodotto di scuola Treviso (classe 2000, ultima stagione a Treviglio) sarà l’ala piccola titolare della Novipiù 2021-2022.

“Non è stata una scelta difficile – spiega il giocatore ex Treviglio - perché dopo aver parlato con coach Valentini mi sono subito reso conto che la JB Monferrato poteva essere un’opportunità importante per continuare il mio percorso di crescita”.

Per Giacomo Carrera, general manager della JBM, “Sarto è un giocatore di prospettiva da sviluppare che avrà un ruolo importante. Qui per spiccare il volo”.

Dopo gli arrivi di Gianmarco Leggio e di Penny Williams, con la firma di Sarto la squadra per la prossima stagione comincia a delinearsi. Nel quintetto manca ancora il centro Usa, mentre per la panchina contatti con l’ex Bernardo Musso in uscita da Scafati.

