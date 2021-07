Montechiaro d’Acqui, cercasi volontari per lo sfalcio

Pioggia e sole, in questo periodo dell’anno erbacce e gerbido crescono rigogliosi. C’è chi pensa a darci un taglio. Il Comune di Montechiaro d’Acqui ha organizzato, in collaborazione con la Pro loco, una giornata dedicata allo sfalcio dell’erba nella parte alta del paese. Alla ricerca di braccia disponibili ha pubblicato un avviso alla cittadinanza per l’arruolamento di volenterosi muniti dell’attrezzatura necessaria. L’appuntamento è fissato per sabato 17 luglio, alle ore 6.30, davanti il municipio. Per ricompensa, il plauso cittadino e un pranzo ammannito dalla Pro loco.