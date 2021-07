Russo in prestito, Kolaj a titolo definitivo

ALESSANDRIA - Doppia operazione sulla strada Sassuolo - Alessandria. I primi ingressi, come anticipato ieri su questo sito, sono due under: il portiere Alessandro Russo, classe 2001, che arriva in prestito e ha già giocato in B all'Entella (18 presenze), e l'attaccante esterno Aristidi Kolaj, classe 1999, che, invece, è stato acquistato a titolo definitivo, 5 reti, in 33 presenze, nell'ultima stagione alla Pro Patria.

I due sono già ad Alessandria da ieri e hanno partecipato a tutte le sedute di allenamento, oggi ai test fisici. Saranno presentati domani sera, alla Griginight. Trattativa aperta, invece, per Luca Coccolo.

Con i due innesti, l'uscita di Stefano Scognamillo a Catanzaro e il passaggio di Alessandro Gazzi nello staff di Moreno Longo, come collaboratore tecnico (LEGGI QUI) i giocatori a disposizione sono, attualmente, 28, compresi due elementi del vivaio.