Bizze del maltempo, annullato il concerto dei Max Ionata Quartet

A causa dell’allerta meteo e della previsione di temporali, il concerto dei Max Ionata Quartet previsto stasera, alle ore 21.30, presso gli Archi Romani è stato annullato. Imprevisti da mettere in cantiere quando si organizzano eventi in cornici suggestive, ma en plein air e quindi esposte alle bizze del tempo. Impossibile un piano ‘B’ attesa la concomitanza con eventi di Acqui in Palcoscenico organizzati presso il Centro Congressi.

«Rimane confermato il concerto dei Traditional Jazz Quintet previsto sabato 17 luglio, alle ore 21.30, sempre presso il parco degli Archi Romani» concludono da Palazzo Levi. Info: 0144.770272