Castelnuovo B.da, gli scacchi viventi e non solo

È un evento unico nel suo genere. A Castelnuovo B.da da sabato 17 a martedì 20 luglio andranno in scena i festeggiamenti abbinati alla 37esima edizione degli ‘Scacchi in costume’ (riorganizzati secondo i protocolli anti contagio). Si partirà sabato 17 luglio, alle ore 16, con l’apertura del mercato e alle 21 ci sarà la rievocazione storica con l’esibizione di sbandieratori e musici seguita dalla benedizione della scacchiera e l’inizio della ‘tenzone’ con pedine in carne ed ossa. «Storia e leggenda si fondono insieme a Castelnuovo - spiegano gli organizzatori – la partita a scacchi con pezzi viventi in costume medioevale ripropone la tradizione avita (che non manca di attendibilità storica) della grande performance di Paolo Boi detto “il siracusano”, famoso scacchista del Cinquecento, che qui si esibì in partite di alto livello innanzi la corte del signore locale Moscheni».

Domenica 18 luglio, al mattino le celebrazioni liturgiche per i Santi Patroni e, a sera, la ‘Sagra degli gnocchi’ della Pro loco. Alle ore 21 andrà in scena il dramma di Enzo Buarné “La cavalcata de’ Vitii et lo Trionfo de la Morte”, adattato in versione itinerante dalla compagnia Teatro del Rimbombo. «Un cast under 30 diretto da Marta Mantero, Laura Gualtieri e Stefano Iacono porta in scena la notte, un intreccio di storie e personaggi che disperatamente scherzano, si battono, scappano dall’amore e dalla morte e poi li rincorrono – riferiscono - Le piazze e le vie del paese si trasformeranno nella casa di guitti, streghe, vizi, poeti pronti ad assistere alla cavalcata dei giochi e delle emozioni umane». In scena Alessia Massolo, Alice Chirivì, Davide Buarné, Deborah Cervone, Giulia Buarné, Lorenzo Imperato, Lorenzo Dicati, Pietro Della Casa, Rachele Ferraro, Sara Sciammacca, Sofia Landolfi.

Martedì 20 luglio, dalle 19.30, Cena (di pesce) sotto le stelle. Intrattenimento con la musica dei Two for you ed una sfilata di moda bimbi.