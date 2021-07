Croce Verde, lavori alla sede. Come cambia la sosta

OVADA - Saranno in vigore da lunedì 19 luglio alle 7.00 i divieti di sosta in vigore per largo 11 Gennaio, l'area di sosta di fronte alla sede della Croce Verde Ovadese. La pubblica assistenza avvierà infatti i lavori di consolidamento e ammodernamento della sede acquistata dall'Asl qualche anno fa. Oltre al divieto di sosta, a causa del disagio che creerebbe la presenza di auto ferme, è prevista anche la rimozione forzata. Il provvedimento sarà in vigore fino a ultimazione dei lavori, indicativamente il 20 agosto, come indicato nell'ordinanza emessa dal Comune di Ovada