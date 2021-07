Enaip: la maggior parte dei qualificati confermati in tirocinio dopo lo stage

ACQUI TERME - Da sempre l’inclusione è uno dei valori che fa parte della mission del nostro Ente: abbiamo a cuore la storia personale e la crescita professionale dei nostri allievi e mai come quest’anno abbiamo fatto di tutto per non lasciare indietro nessuno. Con la nuova chiusura delle scuole abbiamo dovuto affidarci, in parte, alla formazione a distanza, ma la possibilità di tenere sempre aperti i laboratori in presenza è ciò che ha permesso ai nostri allievi e allieve di imparare al meglio la professione per cui stanno studiando.

Siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto. Abbiamo potuto contare su un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutor e formatori, che si sono messi totalmente a disposizione e hanno coinvolto gli studenti in ogni modo: classi virtuali, piattaforme digitali, App, ma soprattutto attraverso esercitazioni laboratoriali in presenza che li hanno fatti sentire “vivi”, coinvolti, appartenenti ad una scuola che non li ha mai lasciati soli.

«Nelle nostre aule, laboratori e aree comuni continuamente sanificati abbiamo saputo portare avanti programmi formativi che hanno garantito ai ragazzi una preparazione professionale che sarebbe stata impossibile da raggiungere con le lezioni a distanza» – commenta Alessandra Olivieri, Direttrice di EnAIP Acqui Terme.

Mentre Nicoletta Faccini, Direttrice di Enaip Alessandria, racconta “di essere molto soddisfatta perché in questi giorni insegnanti e tutor hanno assistito agli esami degli allievi delle classi terze, e i risultati sono sorprendenti. La maggior parte di loro ha già avuto la conferma di essere preso in tirocinio dopo una positiva esperienza di stage”.