I numeri del Covid: come sta andando

TORINO - L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che oggi sono 55 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 10 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 23.939 tamponi eseguiti, di cui 20.009 antigenici. Dei 55 nuovi casi, gli asintomatici sono 25 (45,5%).

Il totale dei casi positivi, da inizio pandemia, sale quindi a 367.710, di cui 29.659 in provincia di Alessandria, terza provincia nella classifica dopo Torino e Cuneo.

Rispetto a ieri, in regione, resta invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva (3); scendono di 3 (da 48 a 45) i ricoverati non in terapia intensiva, 901 le persone in isolamento domiciliare. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19. Il totale rimane quindi 11.699 deceduti risultati positivi al virus, di cui 1.566 in provincia di Alessandria. Sale a 28.022 i pazienti guariti nella nostra provincia.