La Rosa, dal calcio al volley. Sempre per Alessandria

ALESSANDRIA - Arriva dal calcio, è stato vicepresidente della Valenzana con Alberto Omodeo e team manager dell'Alessandria, nei primi anni della presidenza di Luca Di Masi, ma anche nella pallavolo non è certo un debuttante. Anzi, nella storia dell'Alessandria Volley c'è, di fatto, fin dai primi passi, con incarichi nella dirigenza. Ora Andrea La Rosa, già assessore comunale a Valenza con Sergio Cassano sindaco, è pronto per succedere a Mauro Bernagozzi: è il nuovo presidente, passaggio di consegne già effettuato, la presentazione mercoledì al PalaCima.

Con La Rosa debutterà il nuovo direttivo, composto da Claudio Capra, Simone Ponzano, Renato Rustichelli e, ancora, Mauro Bernagozzi che, pur con un impegno diverso, ha accettato di affiancare il gruppo dirigente.

La parte tecnica ha un gradito ritorno in panchina, per la C femminile: Marco 'Ius' Ruscigni, con Massimo Lotta confermatissimo direttore tecnico.