Teatro Comunale, il bando per la gestione si fa ancora attendere

OVADA - Ci dev’essere stato l’ennesimo intoppo. La pubblicazione del bando per la gestione del teatro comunale di corso Martiri, indicata in un primo momento entro la fine del mese di giugno, si fa ancora attendere. «Siamo ai dettagli - chiarisce l’assessore alla Cultura Roberta Pareto, richiesta di una precisazione su quanto già dichiarato su queste pagine poco tempo fa - Entro pochi giorni potremo partire». Effettivamente tutti confermano che il bando è pronto, pur evidentemente ancora custodito in qualche scrivania di Palazzo Delfino. In ballo c’è il futuro immediato della struttura completamente riammodernata grazie alle risorse messe dal comune e dalla Regione Piemonte. «C’è sempre qualche dettaglio che si vorrebbe migliorare - precisa l’assessore - Ma se aspettiamo che tutto sia perfetto non partiremo mai». Il cantiere è stato rallentato dalla pandemia, il quadro dei lavori delineato dagli ingegneri Enrico Ferrari e Giovanni Gatti è stato rivisto per poter aggiungere lavori una volta verificati i risparmi in corso d’opera grazie alla procedura d’appalto. Ora però c’è solo da partire con la procedura.