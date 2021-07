In trenta a Cantalupa

CANTALUPA - Trenta giocatori hanno raggiunto Cantalupa, la 'casa' dell'Alessandria per le prossime due settimane. C'è anche Stefano Scognamillo, molto vicino al Catanzaro, ma tra i club, e l'agente del difensore, la trattativa è ancora aperta e, quindi, l'ex Trapani è stato aggregato al gruppo grigio, ma è uno degli elementi in uscita. Ci sono anche i tre nuovi - Russo, Kolaj e Lunetta - e la squadra è ancora in cantiere. "Con la società ho parlato chiaro", così Moreno Longo, e le indicazioni per modellare l'Alessandria da B ci sono, in queste settimane ancora con una formula 'sliding doors' che è della maggior parte dei club, in tutte le categorie, con mercato sempre aperto (LEGGI QUI).

Il programma prevede ogni giorno due sedute utilizzando tutte le strutture di cui il piccolo centro è dotato, già giovedì la prima amichevole, alle 18, al campo 'Grande Torino'

Per tutta la settimana ancora lavoro differenziato- come spiega il mister - "per chi sta recuperando da infortuni nei playoff, Casarini e Bellodi, mentre Sini ha un programma mirato"