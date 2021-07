"Il vaccino rende liberi" e i nazisti: bufera sul vicesindaco di Bistagno

BISTAGNO - Polemiche e indignazione per il post (poi cancellato) del vicesindaco di Bistagno, Riccardo Blengio (in foto sotto), che immortala l'ingresso di un campo di concentramento con la scritta nazista "Arbeit macht frei" (ovvero "Il lavoro rende liberi") modificata in "Il vaccino rende liberi".

“Sono profondamente indignato di fronte al post pubblicato dal vicesindaco del Comune di Bistagno - si legge in una nota del consigliere comunale Pd, Domenico Ravetti - che per esprimere un pensiero No Vax ha utilizzato una fotografia che rappresenta un’offesa a tutte le vittime dell’Olocausto".

"Inoltre - prosegue - con questo post il vicesindaco di Bistagno sottopone a un’inaccettabile paragone tutti coloro che si sono impegnati nella campagna vaccinale e i cittadini che hanno scelto, sottoponendosi all’inoculazione anti Covid-19, di difendere la propria salute e quella degli altri. Valuti l’interessato le proprie dimissioni".