Ovadese, il nuovo attaccante arriva dalla Liguria

OVADA - E' evidentemente l'attacco il reparto sul quale si concentrano in questa fase le attenzioni della dirigenza dell'Ovadese per mettere a disposizione di mister Stefano Raimondi l'organico più competitivo possibile. Dopo l'arrivo di Enrico Nelli, la società ha trovato l'accordo con Simone Sassari, attaccante classe '96, tra i protagonisti tra 2019 e 2020 della promozione dell'Imperia dall'Eccellenza alla Serie D e con diverse esperienze nei campionati del ponente ligure. Nel frattempo c'è la conferma di altri due tasselli importanti dell'ultimo campionato: il portiere Francesco Gaione e il difensore Loris Costa.

La società è al lavoro anche per completare il suo organigramma. Raimondi potrà contare sulla collaborazione di Luca Carosio, già allenatore di Pro Molare, Ponti e Sezzadio, con una precedente esperienza da secondo con il Castellazzo. Il ruolo di massaggiatore sarà invece occupato da Fabio Poggio. Riconfermato invece come preparatore dei portieri Cristiano Pastore. News anche per la guida della Juniores Regionale: la seconda squadra è stata affidata al novese Stefano Cartesegna, già allenatore nelle giovanili dei Boys nella stagione 2018/19, ultimamente nell’Arquatese, ma con trascorsi in altri settori giovanili della provincia ed apprezzato giocatore nella Novese.