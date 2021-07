Al via anche la Zona 1

TORTONA - Da lunedì 9 agosto parte il nuovo sistema di raccolta differenziata nella Zona 1 (Città Giardino e San Bernardino) a Tortona. I cittadini dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che hanno ricevuto a domicilio e scaricabile anche dal sito www.gestioneambiente.net.

Nella settimana dal 9 al 14 agosto Gestione Ambiente rimuoverà i contenitori stradali e dal 16 al 21 agosto ritirerà i vecchi contenitori nelle vie già servite dalla raccolta domiciliare (sono da esporre davanti a casa, vuoti e possibilmente impilati, la sera di domenica 15 agosto). Nella settimana dal 9 al 14 agosto i cittadini avranno, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, da lunedì 16 agosto si dovranno esporre solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/Tag. Chi non ha ancora ricevuto i contenitori può ritirarli al magazzino di Gestione Ambiente in via Postumia (Area Artigianale Coinart) presso il Centro di raccolta dalle ore 8.30 alle ore 19.00 dal lunedì al sabato o chiamare il numero verde per avere informazioni sulle consegne a domicilio su prenotazione.

A seguire, si consegneranno i kit dei nuovi contenitori e del materiale informativo nelle altre zone di Tortona, secondo la suddivisione territoriale e la programmazione previste; nell’ordine:

• Zona 2 (Zona “Municipio” Corso Alessandria);

• Centro Storico;

• Frazioni limitrofe (Vho, Mombisaggio);

• Zona 6A (Rivalta);

• Zona 6B (Castellar Ponzano).

Gestione Ambiente inoltre ha ripreso gli incontri pubblici e ha già incontrato i cittadini di Vho, Mombisaggio, Castellar Ponzano; mercoledì 21 luglio dalle ore 21 gli incaricati saranno alla Pro Loco di Rivalta Scrivia e martedì 27 luglio dalle ore 21 alla Pro Loco di Bettole di Tortona.