"Cabella fa battere il cuore", una giornata su salute e prevenzione

CABELLA LIGURE — La prevenzione è la prima strategia per rimanere in salute e in val Borbera hanno addirittura pensato a una manifestazione per gli abitanti della zona, con visite specialistiche gratuite e corsi per imparare le manovre salvavita: è “Cabella fa battere il cuore”. L’evento – che si terrà sabato 24 luglio a partire dalle 10.00 – è organizzato dalla proloco e dall’associazione Roba da Streije.

Per questa seconda edizione, l’offerta si amplia grazie alla collaborazione della Lilt di Alessandria che metterà a disposizione un punto informativo e due specialisti con la possibilità di esecuzione di visite mediche per la prevenzione dei tumori della pelle. Sono disponibili inoltre altri due specialisti, un senologo e un urologo, originari della valle, che si presteranno per altrettante visite gratuite.

L’appuntamento è nei giardini di piazza della Vittoria. Ci saranno tre stand: un infopoint della Lega Tumori e due per la dimostrazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, a cura della Croce Rossa di Vignole e dell’associazione infermieristica Aniarti. Chiunque potrà esercitarsi con le manovre rianimatorie grazie a manichini (uno per adulti e uno pediatrico) e confrontarsi con infermieri e volontari esperti sulle manovre da effettuare in casi particolari, come per esempio l’ingestione di corpi estranei o le difficoltà respiratorie. Si parlerà anche di quali sono le corrette modalità per allertare i soccorsi per le chiamate al sistema di emergenza.

Durante la giornata si terranno tre incontri sulla prevenzione con gli specialisti: ore 10.30 melanomi e tumori della pelle, ore 11.30 papilloma virus e ore 18.00 tumore al seno. Per prenotare una visita gratuita 347 5152174.