Il medico Garavelli è Cavaliere della Repubblica

NOVARA - Il medico alessandrino Pietro Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive all’ospedale universitario "Maggiore della Carità" di Novara, è stato insignito dell'onorificenza del Cavalierato dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

E' stato lo stesso Garavelli a scriverlo in un post social, in cui ringrazia "il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, l'assessore Cherima Fteita e il segretario generale Francesca Ganci per l'iniziativa. Anche io - aggiunge - sono stato aggiunto alla folta schiera di colleghi che hanno ricevuto delle onorificenze, talvolta più 'importanti', per il contributo dato alla lotta contro la Covid".

"Ma mentre loro sono stati generalmente segnalati dalla struttura in cui operano, nonostante ormai oltre vent'anni di lavoro a Novara, l'iniziativa per me - spiega Garavelli - è partita non dal nosocomio in cui opero ma dalla mia città natale, Alessandria, ed è stata poi seguita nel suo iter dagli amici senatori Roberta Ferrero e Gaetano Nastri. A questo punto, di Alessandria non potrò più dire che 'non sono profeta in Patria', se si tiene conto che nel 2019 ho ricevuto pure l'Oscar provinciale del successo per la Medicina e la Cultura. E, infine, un ringraziamento al presidente del Consiglio dei Governatori Lions Carlo Sironi e al Pdg Danilo Guerini Rocco per la Progressiva Melvin Jones Fellow".