Ponzone: "Andare in piscina è diventato pericoloso"

PONZONE - Con l’arrivo dell’estate è aumentata la circolazione da e per la Liguria sulla Sp210. Nei giorni scorsi l’ennesimo incidente tra un’auto e una moto. «La piscina del paese è situata proprio davanti un incrocio, dopo una curva - riferisce Oriano Cantani, portavoce di un Comitato di cittadini - L’attraversamento della strada è pericoloso. Non dimentichiamoci che la struttura è frequentata da anziani, bambini e ragazzi. Chi ha concesso i permessi per realizzare lì una piscina ha valutato il fattore rischio? Tra l’altro c’è anche un costone franoso...».

In verità lungo la strada i cartelli che fissano la velocità massima a 50 km/h ci sono. «Purtroppo non vengono rispettati e autovelox non se ne vedono nei paraggi. Così auto e moto sfrecciano a velocità considerevoli e il rischio che qualcuno venga investito è reale - continua l’intervistato - Ci sono delle telecamere ma non sappiamo se sono state staccate delle multe».

Il Comitato ponzonese chiede alle forze dell’ordine maggiori controlli e alla Provincia/Comune giusta segnalazione orizzontale e verticale. «Non so se sarà possibile installare dei dissuasori (ne dubito), ma delle strisce pedonali certamente sì, ovviamente alle giuste distanze dalla curva – conclude Cantani – E’ una situazione che richiede soluzioni rapide necessarie a garantire la sicurezza di una delle poche attrazioni offerte oggi dal nostro territorio».