Musica e socialità, due serate conviviali nella Cuntrò 'd Sua

SERRAVALLE SCRIVIA — “Veghimse ‘n tà cuntrò ‘d sua”, vediamoci nella contrada di sopra! Un ricco weekend di musica e buon cibo in piazza Pallavicini, nel cuore del centro storico di Serravalle Scrivia, voluto dall’amministrazione comunale per recuperare quella socialità che è tanto mancata negli scorsi mesi.

Si parte sabato 24 luglio alle 19.30 con la “raviolata e dolce” a cura della proloco seguita, alle 21.15 dal concerto della banda “Pippo Bagnasco” diretta dal maestro Giuseppe Carlone, con l’amichevole presentazione del professor Ennio Morgavi. Domenica 25 luglio prosegue con la “raviolata e dolce” alle 19.30 seguita, alle 21.15, dal concerto dell’orchestra “Paolo Bagnasco”. Per informazioni e prenotazione cena: 347 5647486.

«L’idea di queste due serate nasce dall’esigenza di attuare una ripartenza che, nel rispetto dei dovuti criteri di sicurezza, ricrei un po’ di quella socialità che con l’emergenza Covid si è molto ridotta – ha detto Antonino Bailo, assessore ai lavori pubblici e presidente della banda – Il concerto si svolgerà in piazza Pallavicini per motivi logistici, per garantire l’adeguato distanziamento del pubblico e della banda. Abbiamo deciso di promuovere le serate musicali perché questo settore è uno dei più colpiti dalla pandemia. Con il coinvolgimento della banda abbiamo voluto dare un segnale di ripresa anche alle altre associazioni».

«Il professor Morgavi presenterà la serata con una riflessione sul centro storico serravallese anche nell’ottica del suo piano di recupero. È importante creare una socialità nel centro storico per riappropriarsi di una parte degradata che dovrebbe avere nuova vita», conclude Bailo.