Ultimi tre appuntamenti per la stagione estiva del Municipale

CASALE - È arrivato il momento degli ultimi tre spettacoli della stagione estiva all'aperto del Teatro Municipale, che andrà in pausa ad agosto.

Il primo appuntamento sul palcoscenico allestito nel cortile di Palazzo Langosco sarà con il Spellbound Contemporary Ballet che presenterà domani alle 22 "Vivaldiana", con coreografie di Mauro Astolfi. Martedì 27, sempre alle 21, sarà la volta di "L’amore segreto di Ofelia", in cui Chiara Francini e Andrea Argentieri si cimenteranno con l'omonimo testo di Steven Berkoff. A seguire infine giovedì 29 la stagione si concluderà con la Kazakh State Chamber Orchestra e il violino di Aiman Mussakhajayeva, artista del Popolo della Repubblica del Kazakhstan e ambasciatrice di Pace dell’Unesco. Il concerto - che si terrà alle 21 - rientra nell’ambito del Piano Echos.

I biglietti sono disponibili online alla pagina www.vivaticket.com/it/venue/chiostro-santa-croce-langosco/512611061 oppure da Sassone Viaggi in via Saffi 11. La stagione teatrale riprenderà poi a settembre con il musical "Da Gershwin ai Queen" e il monologo di Mauro Berruto "Capolavori". Per maggiori informazioni visitare il sito www.comune.casale-monferrato.al.it/TeatroEstate2021 o contattare il numero 0142 444314.