Viaggio nella Maturità 2021: suor Simi Kuriappilly

OVADA - Straordinario esame nel serale di Amministrazione Finanza e Marketing per Suor Simi Kuriappilly, appartenente alla Congregazione della Suore di Maria Immacolata di Molare di cui è fondatore il Servo di Dio Don Sebastiano Zerbino. Di nazionalità Indiana del Kerala, 38 anni, da 16 in Italia e a Molare dal 2015. In possesso di un diploma di materie umanistiche conseguito nel suo Paese, ma non riconosciuto in Italia, frequentò le 150 ore ad Acqui per ottenere la terza media, mentre prestava servizio presso la Casa del Clero. Trasferitasi a Molare scelse il serale di Amministrazione Finanza e Marketing presso il “Barletti” tra lezioni in presenza e Dad.

«Mi sono impegnata per il massimo dei voti – afferma la 38enne – eravamo una bella classe». Ora il Consiglio della Congregazione deciderà per il suo futuro conciliando gli impegni di comunità e una formazione teologica o mariologica. Soddisfatta anche la Madre Generale Suor Germana Forlani in quanto la presenza di Suor Simi nella classe è risultata di valido aiuto e conforto per i compagni. «All’inizio - prosegue - quasi non ci credevo. La notizia mi è arrivata mentre ero in videochiamata con la mia famiglia: molto bello poter condividere un momento così importante con loro». Una rincorsa impegnativa, quella affrontate, per bruciare le tappe con cinque anni di studi di fatto completati in poco più di due e mezzo. Le sfide più difficili sono state l’italiano e il francese. Poi la scoperta di avere un’attitudine per l’economia aziendale che mai aveva immaginato di possedere.

Ora la religiosa diventerà il braccio destro della Generale nel tenere i conti. «Dopo le prime lezioni - conclude - mi mettevo le mani nei capelli. Adesso posso dire che si tratta della mia materia preferita». Tra un libro e l’altro Suor Simy ha trovato anche il tempo di conseguire la patente di guida. La notizia del voto ha destato grande gioia nella comunità nella quale è da tempo inserita.