Derthona Basket, inizia l'era Gavio

TORTONA - Una giornata storica nella lunga storia del Derthona Basket. Nella sede simbolica della sala conferenza del Gruppo Itinera di Tortona è stato ufficializzato il passaggio dalla forma societaria dilettantistica alla nuova srl richiesta dalla Lega di Serie A.

Al tavolo il presidente dimissionario Roberto Tava che dopo dodici anni di successi lascia il testimone (per impegni di lavoro) a Marco Picchi. Ferencz Bartocci passa da general manager ad amministratore delegato mentre Beniamino Gavio, che ha voluto essere solo consigliere, attraverso la società Aurelia assume il 51% delle quote societarie.

Una nuova era che deve traghettare il club in Serie A con l’intenzione di restarci a lungo. E il patron bianconero non si tira indietro e fa saltare sulla sedia i tifosi che seguono la diretta Facebook annunciando “vogliamo arrivare a giocare le coppe europee”. Se non è un buon inizio questo…