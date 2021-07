"Gianni Coscia 90": il tributo della città al musicista

ALESSANDRIA - "Gianni Coscia 90 anni" è il titolo del concerto, tributo al celebre fisarmonicista e compositore jazz alessandrino, che avrà luogo lunedì 26 luglio nel cortile di Palazzo Cuttica ad Alessandria, con inizio alle ore 21.00, protagonista lo stesso Gianni Coscia, accompagnato da Silvia Belfiore al pianoforte e dal soprano Graça Reis. La serata è l’occasione per festeggiare la lunga carriera dell’artista di fama internazionale, nato ad Alessandria nel 1931, un autentico personaggio della città, tra l’altro compagno di scuola di Umberto Eco con il quale scrisse alcuni spettacoli.

Gianni Coscia ha collaborato con numerosi musicisti da Giorgio Gaslini e Gianluigi Trovesi, con interpreti come Milva e Adriano Celentano, suonato con l’orchestra sinfonica della Rai, e si è esibito in vari paesi d’Europa, Asia, Africa e nelle Americhe. Molte le sue partecipazioni a festival internazionali di jazz e stagioni concertistiche, insieme a una vasta produzione musicale, dai cd alle colonne sonore di film d’autore.

Il programma del concerto di lunedì celebra il musicista nelle vesti anche di interprete e presenta un repertorio a lui correlato nell’ambito del linguaggio jazzistico, unitamente a brani di notorietà mondiale. Insieme a Gianni Coscia per la serata due artiste d’eccezione, Silvia Belfiore, pianista di fama internazionale che ha all’attivo oltre 500 concerti, nonché musicologa e ricercatrice, e il soprano Graça Reis, straordinaria interprete di numerose opere in diversi Paesi, non ultima l’esibizione nel Requiem di Mozart a Torino. Per il concerto di Alessandria saranno presentate musiche di Hector Villa Lobos (Brasile) , Tom Jobim (Brasile) , Kurt Weill (Germania) , George Gershwin (USA), Ari Barroso (Brasile) , Zequinha de Abreu (Brasile) , Aldo Brizzi (Italia) , Astor Piazzolla (Argentina). Un autentico giro per il mondo della grande musica d’autore.

L’iniziativa rientra nelle manifestazioni "Alessandria Estate 2021" organizzata dal Comune di Alessandria, Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gruppo Amag, Fondazione Slala e con l’associazione Musica Oggi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.