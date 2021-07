Valenza in lacrime: è morto Gildo Farinelli

VALENZA - Valenza è colpita da un gravissimo lutto: è morto oggi Gildo Farinelli, 70 anni, dj e autentico pioniere del mondo delle radio private, autentico punto di riferimento come supporto tecnico per eventi e feste in tutto il territorio. Da qualche tempo combatteva con un male incurabile. Lascia moglie e figlio.

Dal Comune fanno sapere che le celebrazioni di San Giacomo, al via questa sera, si svolgeranno regolarmente ma non mancheranno i momenti, durante gli eventi, per ricordare uno dei valenzani più amati.