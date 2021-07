Villa Gabrieli, è morto il cigno nel laghetto

OVADA - Un animale che era diventato un simbolo per il parco. Per tanti anni ha nuotato nel laghetto di villa Gabrieli il cigno mancato questa mattina. Ad accorgersene alcuni visitatori che hanno scelto l'area accanto a via Carducci per un momento di relax e di relativa frescura in questi giorni torridi. In tanti si erano affezionati all'animale, frutto di una donazione, e per prendersene cura meglio era stato varato l'intervento, concluso di recente, di riordino della vasca per ripristinare un adeguato livello e di pulizia dell'acqua nel parco di proprietà dell'Asl gestito da Associazione Vela, con i suoi volontari impegnati nella manutenzione ordinaria, e Fondazione Cigno. Sempre lo scorso anno era stata avviata una campagna per sollecitare i visitatori a non lanciare pane nel laghetto per non compromettere il suo stato di salute.