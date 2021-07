Al via il nuovo ciclo di sfalcio delle banchine di Casale

CASALE - Dopo il primo passaggio di inizio maggio, in questi giorni ha preso il via il secondo sfalcio dell’erba lungo le banchine e le scarpate stradali di Casale. Sfalcio che da quest’anno è effettuato agli agricoltori a cui sono state affidate le otto zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

«Con il primo taglio di maggio – ha spiegato l’assessore Daniela Sapio – abbiamo avuto la prova che la scelta di affidarci agli agricoltori è stata vincente. Col tempo, quindi, cercheremo di perfezionare il servizio, affinché si riesca a mantenere le rive e le banchine stradali pulite e in ordine».

Le otto zone in cui è stata suddivisa Casale sono: Oltreponte / Casale Popolo, Terranova, Rolasco / Vialarda, Roncaglia, Sant’Anna / San Germano ovest, San Germano est / Cascine Rossi, Santa Maria del Tempio e Regione Orti.