'Coppa Città di Ovada':Petrucci vince in solitaria

OVADA - Attacchi in salita, allunghi in discesa, persino "ventagli". Ha riservato emozioni, sorprese e colpi di scena la prima edizione della "Coppa Città di Ovada", prova in linea di 151.8 chilometri con partenza (la competizione è scattata dal chilometro zero, in piazza Castello) e arrivo in corso Martiri della Libertà. Ed è proprio lì, nel cuore della città, che Mattia Petrucci (team Colpack Ballan) è giunto in solitaria dopo quasi quattro ore di gara.

L'azione decisiva si è sviluppata nell'ultimo dei sette giri (di 12,5 chilometri) ricavati fra la salita di San Lorenzo, il falsopiano di Villa Botteri e la salita della Cappellette. Tanti i tentativi di fuga, sin dalle battute iniziali, anche se la scrematura definitiva c'è stata solamente negli ultimi chilometri. Nel finale, poi, il 21enne, già protagonista nei giorni scorsi al Giro della Valle d'Aosta, è riuscito a piazzare la zampata decisiva, con gli altri coraggiosi di giornata che si sono contesi gli ultimi due gradini del podio, in uno sprint finale lottato fino all'ultimo metro.

Medaglia d'argento per Manuel Pesci (ASD Team Malmantile), terzo Marco Murgano (Petroli Firenze-Hopplà-Don Camillo). «I campioni del domani (la gara era riservata agli atleti delle categorie Elite e Under23, ndr)», come li ha definiti il sindaco di Ovada, Paolo Lantero, che, per un giorno, hanno dato spettacolo sulle strade dell'Ovadese.Annullata, invece, la gara di domani, primo Trofeo Claudia, ad Acqui, che avrebbe completato il 'Gran Monferrato'.