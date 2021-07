Cremolino: la “nuova” biblioteca ricorderà Daria Rebuffo

CREMOLINO - È stata sistemata nella ex chiesa di San Bernardino la nuova biblioteca, nonché centro culturale, inaugurato a Cremolino nell’ultimo fine settimana. La struttura ricorderà Daria Rebuffo, la giovane del paese scomparsa qualche anno fa per una malattia incurabile. Le risorse utilizzate per i lavori sono state reperite anche grazie alle camminate organizzate negli anni precedenti all’emergenza sanitaria.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato il sindaco, Massimo Giacobbe con tutti gli assessori e consiglieri di maggioranza, il Parroco don Claudio, la mamma di Daria e tanti cremolinesi. «Era un impegno che ci eravamo presi come Amministrazione – affermano il Sindaco Massimo Giacobbe e il Vice Mario Belletti – Siamo felici di poter mettere finalmente a disposizione del paese questo nuovo spazio di incontro ». A Cremolino esisteva già una biblioteca nel palazzo comunale, ma la necessità di trovare nuovi spazi per l’ambulatorio medico con la sala d’attesa, aveva posto il problema di individuare una nuova struttura alternativa. Da qui la scelta della chiesa sconsacrata di San Bernardino ceduta dalla Curia di Acqui Terme al Comune in comodato d’uso per 99 anni.

I locali sono stati adattati per accogliere la dotazione di libri con nuova illuminazione, scaffalature adeguate, angolo per i bimbi, impianto wi-fi. «Naturalmente ringraziamo – afferma il Sindaco Massimo Giacobbe - la famiglia Rebuffo che con i proventi delle camminate ha reso possibile tutto questo. I progetti culturali per il paese sono ambiziosi». Visibilmente emozionata mamma Anna alla quale è stato affidato il compito di aprire per la prima volta la porta della Biblioteca dopo la cerimonia nella quale è stata scoperta la targa.

Molti i cremolinesi che ricordano la solarità di Daria Rebuffo. Proprio l’attività sportiva all’aperto era la sua grande passione. Da qui l’idea di organizzare ogni anno (finché è stato possibile) un’escursione di 12 chilometri sui sentieri del paese.