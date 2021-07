Visone in Jazz con De Luca trio, domani percussioni

Musica nelle vie del borgo. Dopo il successo del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, stasera Visone in Jazz darà il benvenuto al Nando De Luca Trio. Accanto al noto pianista milanese ci saranno Luca Scansani al basso ed Enrico Santangelo alla batteria. «Suoneremo jazz per tutti, anche chi non è addetto ai lavori, con un pizzico di Latin – ha anticipato il maestro – Amiamo riproporre i classici americani con ritmiche jazz pop, improvvisando sulle linee melodiche».

In scaletta ci saranno, tra gli altri, Gershwin, Porter, Waller, Berlin e Ellington. Domenica 25 luglio, ancora nel Belvedere ma alle ore 18, spazio alla creatività estemporanea con l’happening di percussionisti dei Guerrilla Drummers.