Casale si tinge di rosso Ferrari

CASALE - Domenica 'rossa' Ferrari quella di oggi a Casale grazie al ritrovo in piazza Castello dei bolidi del Cavallino Rampante di Maranello a cura dello Scuderia Ferrari Club di Casale. Diversi gli appassionati e i semplici curiosi richiamati dall'evento con le fuoriserie protagoniste.

Alle 11 inizia la sfilata per via Saffi, piazza Mazzini, via Roma, corso Manacorda e piazza Divisione Mantova.

Fino al pomeriggio sarà esposta anche la 488 da competizione nei pressi della fortezza.