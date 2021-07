'Domenica grigia', c'è il presidente

CANTALUPA - Una giornata da vivere con la squadra. E con il presidente Luca Di Masi, arrivato in ritiro, a Cantalupa, per partecipare, anche lui, alla 'Domenica Grigia' insieme ai tifosi.

Fra poco meno di un'ora inizierà la seduta del mattino, a cui tutti potranno assistere.

Poi pranzo con 'menù grigi' al ristorante - pizzeria 'Papà Magiòrin' (prenotazioni al 3393059307), tre antipasti un secondo con contorno, dolce vino, acqua e caffè, a tavola ci sarà anche la dirigenza. Il locale effettuerà servizio bar per tutta la giornata.

Alle 18 il secondo test, con Spazio Talent Soccer Torino, formazione di Prima Categoria, occasione per verificare la crescita del gruppo, in cui potrebbero rientrare anche Bellodi e Casarini, in attesa dei prossimi innesti, soprattutto Valerio Mantovani, anche se da Reggio Calabria non chiudono la porta alla trattativa per Daniele Liotti (LEGGI QUI)

Fra gli argomenti anche il calendario, appena uscito (LEGGI QUI IL CAMMINO COMPLETO DELLA B): si va verso il 50 per cento di capienza del pubblico negli stadi, con green pass, ma si attendono ancora regole certe per le trasferte, e l'invito, anche dello slo Mario Di Cianni, è aspettare qualche giorno per prenotare viaggi, "quando avremo disposizioni chiare".