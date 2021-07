Si chiama Nolan la nuova canzone del duo casalese Sahara

CASALE - Uscirà martedì 27 luglio "Nolan", il nuovo singolo del duo elettro-pop casalese Sahara. Dopo 2020mq e Lunamare, Lucas Da Silva e Tommaso Durando ritornano in radio e online con il loro nuovo brano prodotto da Piuma Dischi e che porta la firma di Paolo Caruccio aka Fractae.

Sulla canzone Lucas e Tommaso hanno detto: «È una storia d'amore difficile da decifrare, complessa come una matrice di palindromi, che come un film di Christopher Nolan ti tiene incollato allo schermo fino ai titoli di coda, ma lasciandoti con la sensazione di non averci capito niente».

Il gruppo è anche recentemente entrato in "Scuola Indie” playlist editoriale di Spotify con il singolo Lunamare, di cui è stato realizzato anche il videoclip trasmesso in anteprima nazionale da SkyTg24 e disponibile su Youtube.