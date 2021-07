Strada del Turchino, circolazione di nuovo interrotta

OVADA - Si attende di capire qualcosa in più al Gnocchetto dove da questa mattina la circolazione è nuovamente interrotta. Una frana, come riportato dai vertici dell'Unione Comuni Valli Stura, Orba e Liera. Sul posto i tecnici di Anas per una verifica. La strada era stata riaperta solo da pochi giorni a senso unico alternato e con due movieri a regolare il traffico in prossimità del centro abitato. (Pezzo in aggiornamento)