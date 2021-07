Alice e Martina, campionesse italiane

PALERMO - Non erano favorite e questo rende ancora più bello e speciale lo scudetto italiano conquistato da Alice Giacomin e Martina Sacco, due giovanissime pallavoliste alessandrine, protagoniste dello scudetto Under 15 conquistato dall'In Volley Cambiano.

Le due ragazze sono cresciute nell'Alessandria Volley, in prestito alla società del Torinese da anni ai vertici nazionali per l'attività giovanile. Una stagione da incorniciare, solo vittorie, dal campionato provinciale a quello regionale, e poi il concentramento interregionale e le finali, a Palermo, in cui hanno sbaragliato il campo, 3/1 nella finalissima con Visette Milano, in un torneo in cui sono cadute le teste di serie.

Grande festa alla premiazione e poi all'aeroporto, al rientro dalla Sicilia.