Cerutti: domani riunione chiave per 'cassa' e piano sociale, palla nel campo della curatela

CASALE - Domani è fissata una riunione tra i sindacati che seguono la vertenza Cerutti e i curatori fallimentari. «Faremo il punto della situazione - spiega a nome delle parti sociali Maurizio Cantello di Fiom - anche in considerazione del fatto che Rinascita sembrerebbe non aver presentato ricorso».

Terrà banco il discorso sugli ammortizzatori sociali: «Dopo alcune verifiche risulterebbe possibile poter fare richiesta di ulteriori settimane, da valutare se chiedere 6 mesi di straordinaria o 13 settimane di cassa Covid. Chiederemo alla curatela di inoltrare formalmente la richiesta».

Altro tema forte della riunione sarà quello sul piano sociale: «Ad oggi non c'è ancora un accordo tra le parti per definire merito e metodo di gestione di un eventuale incentivo all'esodo per coloro che perderanno il posto di lavoro - prosegue Cantello - è anche interesse dei curatori individuare un piano sociale appropriato, l'eventuale sottoscrizione delle lavoratrici e dei lavoratori della manleva passa soprattutto attraverso una soddisfacente proposta economica».

Bobst, intanto, mostra ampia disponibilità a lavorare su entrambi i fronti. La 'palla' è tutta nel campo della curatela.