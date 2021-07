Campagna vaccinale: i dati odierni e il programma di agosto

ALESSANDRIA - Consueto resoconto del tardo pomeriggio sui dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, mercoledì 28 luglio, sono state quasi 35mila le somministrazioni.

Per la precisione, sono 34.656 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 25.133 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 9.344 i 16-29enni, 5.863 i trentenni, 6.988 i quarantenni, 3231i cinquantenni, 4.380 i sessantenni, 1.612i settantenni, 398 gli estremamente vulnerabili e 188 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4. 752.308 dosi(di cui 2. 075.924come seconde), corrispondenti al 94,4% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte (percentuale inferiore a ieri perché comprensiva delle 141.570 dosi di Pfizer arrivate oggi).

Vaccinazioni fascia 12-19 anni

E’ di 311 mila la popolazione target in Piemonte nella fascia 12-19 anni Circa 120 mila hanno aderito al momento alla campagna vaccinale, di questi 63.000 hanno già ricevuto almeno una dose e 20.500 anche il richiamo.

Le forniture previste per agosto

Le forniture in consegna ad agosto prevedono per il Piemonte 887 mila dosi totali (rispetto alle 754 mila di luglio). Tenuto conto però dei giorni in cui queste forniture arriveranno, e potranno quindi essere usate, la reale disponibilità di vaccini per il mese di agosto sarà di 840 mila dosi.

Pertanto, la media prevista è di circa 26 mila somministrazioni al giorno, a cui si aggiungerà una quota di circa mille dosi al giorno disponibili per gli accessi diretti (da lunedì a oggi quelli per la fascia 12-19 anni sono stati circa 3.350 in tutto, di cui 1.032 nell’Asl Città di Torino, 451 nell’Asl To3, 136 nella To4 e 163 nella To5. Altri 680 accessi diretti finora a Novara e 388 ad Alessandria, 112 ad Asti, 124 a Vercelli e 114 a Biella, 54 nel Vco, 34 nell’Asl Cn1 e 60 nell’Asl Cn2).